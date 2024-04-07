Шарангович побил рекорд Грабовского по голам за регулярный сезон НХЛ среди белорусов
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В ночь с 6 на 7 апреля мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Калгари Флэймз» уступил в «битве за Альберту» своим географическим соседям «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:4.
Нападающий «Калгари» Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. На счету белорусского форварда в текущем сезоне стало 30 голов. Таким образом, Шарангович побил рекорд Михаила Грабовского по голам за регулярный сезон НХЛ среди белорусов, установленный в сезоне-2010/2011.
До повторения рекорда Грабовского по очкам среди белорусских хоккеистов НХЛ Шаранговичу осталось набрать два результативных балла. В текущем сезоне на счету Шаранговича 56 (30+26) очков в 76 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 19:44 (pp) 0:2 Браун (Янмарк, Райан) – 23:13 1:2 Шарангович (Кузьменко, Юбердо) – 23:57 (pp) 2:2 Кадри (Шарангович, Кузьменко) – 47:13 (pp) 2:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 50:36 (pp) 2:4 Ньюджент-Хопкинс – 59:17
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