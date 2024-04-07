Шарангович побил рекорд Грабовского по голам за регулярный сезон НХЛ среди белорусов

В ночь с 6 на 7 апреля мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Калгари Флэймз» уступил в «битве за Альберту» своим географическим соседям «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:4.

Нападающий «Калгари» Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. На счету белорусского форварда в текущем сезоне стало 30 голов. Таким образом, Шарангович побил рекорд Михаила Грабовского по голам за регулярный сезон НХЛ среди белорусов, установленный в сезоне-2010/2011.

До повторения рекорда Грабовского по очкам среди белорусских хоккеистов НХЛ Шаранговичу осталось набрать два результативных балла. В текущем сезоне на счету Шаранговича 56 (30+26) очков в 76 матчах.