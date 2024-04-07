Журналист «Ванкувера»: большинство «Кэнакс» никогда не будет прежним без Кузьменко

Журналист «Ванкувера» Роб Уильямс выразил разочарование обменом российского нападающего Андрея Кузьменко в «Калгари» и заявил, что большинство «Кэнакс» сильно ухудшилось с уходом россиянина.

«Большинство «Ванкувера» никогда не будет прежним без Кузьменко», — написал журналист в своей соцсети.

«Нужно вернуть его обратно», — ответил ему другой журналист «Ванкувера» Джефф Патерсон.

Кузьменко был обменян из «Ванкувера» в «Калгари» по ходу текущего сезона. Россиянин часто не попадал в состав «Кэнакс» и сильно сбавил в результативности по сравнению с прошлым дебютным сезоном в НХЛ. После перехода Кузьменко провёл за «Калгари» 23 матча, в которых набрал 17 очков — забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач.