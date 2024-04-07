«Он был невероятен и выиграл для нас этот матч». Руа — об игре Варламова с «Нэшвиллом»

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа высоко оценил игру российского голкипера Семёна Варламова в матче с «Нэшвиллом» (2:0). Россиянин оформил шат-аут, отразив 41 бросок по воротам. «Островитяне» выиграли важнейшую игру и вошли в зону плей-офф.

«Варламов был невероятен и выглядел очень уверенно. Казалось, что для него это была лёгкая игра. Было приятно видеть такую игру вратаря, нам это было необходимо.

Это была уже четвёртая наша игра за шесть дней. Возможно, ребята немного устали, и я думаю, именно поэтому у нас было несколько больше потерь, чем обычно, но наш вратарь дал нам шанс выиграть сегодняшнюю игру. Сегодня вечером он выиграл для нас игру», — приводит слова Руа пресс-служба клуба.

Варламов оформил свой третий «сухой» матч в текущем сезоне и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.