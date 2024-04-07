«Удача была на моей стороне». Варламов оценил свой «сухарь» в матче с «Нэшвиллом»

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов оценил свой шат-аут в матче с «Нэшвиллом» (2:0). Россиянин отразил 41 бросок и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

«Мы отлично сыграли в меньшинстве. Ребята заблокировали много бросков, особенно от Романа Йози, он сегодня бросал по воротам весь матч. Так что игра в меньшинстве стала для нас ключом к победе сегодня вечером. «Нэшвилл» – очень опытная атакующая команда.

Некоторые шайбы я видел, некоторые — нет, пару раз я думаю, что мне повезло. Они упустили несколько хороших голевых возможностей. Удача сегодня определённо была на моей стороне», — цитирует Варламова пресс-служба клуба.

Варламов оформил свой третий «сухой» матч в текущем сезоне и 41-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

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