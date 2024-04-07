Вячеслав Уваев: кто разбирается, тот получает удовольствие от игры «Локомотива»

Экс-тренер «Локомотива» Вячеслав Уваев рассказал, за счёт чего «Локомотив» уверенно ведёт в серии с «Трактором» со счётом 3-0, и заявил, что игра ярославцев приносит удовольствие тем, кто разбирается в её привлекательности.

«В чём в первую очередь «Локомотив» сильнее? Если пойдём по линиям, то вратарь, оборона. В системе игры Ярославль на порядок сильнее «Трактора». Я думаю, это не обсуждается. Может быть, впереди «Трактор» имеет более креативную линию, но в первых двух компонентах «Локомотив» просто переигрывает челябинскую атаку. Плюс в атаке Ярославля есть свои лидеры, и те моменты, которые есть, они реализуют.

Говорят, что хоккей Игоря Никитина несмотрибельный? Можно вспомнить работу Никитина в ЦСКА, там был выше уровень исполнителей. В то же время важен акцент на оборону, потому что без обороны вы, понятно, ничего не выиграете. Есть свои нюансы более закрытой игры в обороне, построения игры в средней зоне. Но людям, которые разбираются, доставляет удовольствие смотреть, как команда выполняет своё задание. Они из игры в игру держат свою линию. Надо отдать должное тренерскому штабу и команде в целом», – цитирует Уваева Metaratings.ru.

Третий матч серии закончился победой «Локомотива» со счётом 2:1. За три матча серии челябинцы не забрасывали в ворота ярославцев больше двух шайб. Четвёртый матч серии между «Трактором» и «Локомотивом» состоится в Челябинске 8 апреля.