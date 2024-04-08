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Капризов повторил собственный рекорд в «Миннесоте» по числу трёхочковых матчей

Капризов повторил собственный рекорд в «Миннесоте» по числу трёхочковых матчей
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Российский нападающий Кирилл Капризов повторил собственный рекорд в «Миннесоте» по количеству трёхочковых матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 21:06 (pp)     0:2 Росси (Цуккарелло, Капризов) – 32:30     0:3 Годро (Богосян, Хуснутдинов) – 38:27     0:4 Капризов (Фэйбер) – 48:10    

Напомним, в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0) Капризов оформил дубль и сделал одну результативную передачу.

Таким образом, он провёл свой десятый трёхочковый матч в нынешнем сезоне НХЛ, что является повторением собственного рекорда в «Миннесоте», который был установлен в сезоне 2021/22.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 70 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 41 гол и 48 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 155 голов и 168 результативных передач в 273 играх.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Колорадо Эвеланш».

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