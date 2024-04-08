Капризов повторил собственный рекорд в «Миннесоте» по числу трёхочковых матчей

Российский нападающий Кирилл Капризов повторил собственный рекорд в «Миннесоте» по количеству трёхочковых матчей.

Напомним, в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0) Капризов оформил дубль и сделал одну результативную передачу.

Таким образом, он провёл свой десятый трёхочковый матч в нынешнем сезоне НХЛ, что является повторением собственного рекорда в «Миннесоте», который был установлен в сезоне 2021/22.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 70 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 41 гол и 48 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 155 голов и 168 результативных передач в 273 играх.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Колорадо Эвеланш».