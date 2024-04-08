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Артемий Панарин превзошёл лучший бомбардирский результат в карьере Евгения Малкина

Артемий Панарин превзошёл лучший бомбардирский результат в карьере Евгения Малкина
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Савар, Мэтисон) – 19:30     1:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 32:31 (pp)     2:1 Крайдер (Панарин, Зибанеджад) – 43:59 (pp)     3:1 Панарин (Лафреньер, Шнайдер) – 46:09     3:2 Ньюхук (Мэтисон) – 52:13     4:2 Зибанеджад (Веси) – 56:56     5:2 Лафреньер (Панарин, Миллер) – 58:45    

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Таким образом, в активе Панарина теперь 114 очков в нынешнем сезоне регулярки. Он превзошёл лучший бомбардирский результат в карьере Евгения Малкина, который в сезоне-2008/2009 набрал 113 очков.

Напомним, в текущем сезоне у Панарина 46 голов и 68 результативных передач. «Рейнджерс» занимают первое место на Востоке, набрав 108 очков в 77 встречах.

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