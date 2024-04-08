Артемий Панарин превзошёл лучший бомбардирский результат в карьере Евгения Малкина

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Таким образом, в активе Панарина теперь 114 очков в нынешнем сезоне регулярки. Он превзошёл лучший бомбардирский результат в карьере Евгения Малкина, который в сезоне-2008/2009 набрал 113 очков.

Напомним, в текущем сезоне у Панарина 46 голов и 68 результативных передач. «Рейнджерс» занимают первое место на Востоке, набрав 108 очков в 77 встречах.