Защитник «Вашингтона» Карлссон прокомментировал шестое подряд поражение «Кэпиталз»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Оттавы Сенаторз» (2:3 ОТ), которое стало для его команды уже шестым кряду.

«Нам просто нужно играть лучше. Я не думаю, что мы работаем на полную мощность, как это было некоторое время назад. Слишком много потерь, слишком много ошибок, которые нам не следует делать и которые дают соперникам больше шансов, чем они заслуживают», — приводит слова Карлссона журналист Стивен Вайно в социальных сетях.

«Вашингон» имеет 83 очка и делит четвёртое место с «Питтсбург Пингвинз» в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф. В следующем матче «Кэпиталз» предстоит, возможно, ключевой матч сезона на выезде с «Детройт Ред Уингз», который лишь на одно очко опережает «Вашингтон», находясь в зоне уайлд-кард от Восточной конференции.