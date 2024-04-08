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Защитник «Вашингтона» Карлссон прокомментировал шестое подряд поражение «Кэпиталз»

Защитник «Вашингтона» Карлссон прокомментировал шестое подряд поражение «Кэпиталз»
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Оттавы Сенаторз» (2:3 ОТ), которое стало для его команды уже шестым кряду.

«Нам просто нужно играть лучше. Я не думаю, что мы работаем на полную мощность, как это было некоторое время назад. Слишком много потерь, слишком много ошибок, которые нам не следует делать и которые дают соперникам больше шансов, чем они заслуживают», — приводит слова Карлссона журналист Стивен Вайно в социальных сетях.

«Вашингон» имеет 83 очка и делит четвёртое место с «Питтсбург Пингвинз» в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф. В следующем матче «Кэпиталз» предстоит, возможно, ключевой матч сезона на выезде с «Детройт Ред Уингз», который лишь на одно очко опережает «Вашингтон», находясь в зоне уайлд-кард от Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Пасиоретти (Лапьер) – 04:43     1:1 Кастелиц (Чикран, Келли) – 25:40     2:1 Протас (ван Римсдайк, Фехервари) – 37:10     2:2 Грейг (Пинто, Бреннстрём) – 52:49     2:3 Сандерсон (Грейг, Ткачук) – 60:41    
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