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Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших игроков прошедшего игрового дня.

Третьей звездой признан нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас, на счету которого гол и три результативных передачи в победном матче с «Анахаймом» (6:5 Б).

Второй звездой игрового дня НХЛ признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами в матче с «Монреалем» (5:2). В активе Панарина теперь 115 очков в текущем сезоне регулярки. Таким образом, Артемий повторил рекорд XXI века в НХЛ. За последние 24 года такое количество очков среди левых нападающих набирали Джонни Годро в сезоне-2021/2022 и Джонатан Юбердо в том же сезоне.

Первой звездой дня признан 21-летний вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт, оформивший шат-аут в матче с «Чикаго» (4:0) в своей второй игре в НХЛ.

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