Крикунов: «Автомобилист» в серии с «Металлургом» сопротивляется очень прилично

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил ход полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом». После трёх матчей серии впереди магнитогорцы со счётом 2-1.

«Более равная серия, «Автомобилист» сопротивляется очень прилично. В регулярном чемпионате «Магнитка» стала первой на Востоке, уверенно шла, но сейчас «Автомобилист», повторюсь, тоже достойно выглядит. В Магнитогорске молодая команда, а в Екатеринбурге отмечу опытных ребят, с которыми вместе работал: Толя Голышев, Никита Трямкин. Хорошие ребята, а есть и молодые: того же Андрея Обидина я его приглашал, он был лучшим бомбардиром в молодёжке, я настоял, чтобы его взяли на сборы с первой командой», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.