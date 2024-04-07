Удивительный случай спас «Магнитку»! Забрали овертайм и повели в полуфинале плей-офф КХЛ

Максим Карпов вернулся в состав «Металлурга» лишь из-за роковой ошибки партнёра и стал одним из героев первого матча в Екатеринбурге.

Ключевым моментом, предопределившим исход второго матча полуфинала Кубка Гагарина между «Магниткой» и «Автомобилист» (2:4), стало глупое удаление нападающего магнитогорской команды Максима Мухаметова в конце второго периода. Представитель казахстанского хоккея на ровном месте получил пять минут штрафа за атаку в область головы и шеи, за которые подопечные Николая Заварухина успели дважды реализовать большинство. Второй гол в матче французского форварда Стефана Да Косты в итоге оказался победным, в результате чего в Екатеринбург команды перебрались при счёте 1-1 в серии.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Магнитки» Андрей Разин в свойственной ему саркастично-шутливой манере пригрозил «расстрелом» провинившемуся игроку своей команды. До столь жёсткой меры на практике дело, разумеется, не дошло, но место в составе Мухаметов потерял. Вместо него в заявку «Металлурга» вернулся опытный нападающий Максим Карпов, для которого этот плей-офф пока что складывается абсолютно провальным образом. В свою очередь, «Автомобилист» продолжил сегодня обходиться без одного из ключевых форвардов Кёртиса Валка, который пропускал и предыдущую встречу.

В стартовом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, которые разделило чуть больше минуты. С интервалом в 71 секунду отличились Робин Пресс и Степан Хрипунов. Защитник гостей мощно зарядил в верхний угол ворот после скидки от Данилы Юрова, открыв счёт в матче. Но уже в ответной атаке Хрипунов здорово поборолся на чужом пятаке и «доел» отскок после того, как предварительно отразивший бросок в исполнении Андрея Обидина голкипер «Магнитки» Илья Набоков не удержал шайбу в амуниции.

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Второй период выдался безголевым, хотя голевых моментов у обоих ворот было создано предостаточно. В середине отрезка дважды за очень короткий временной промежуток мог забивать «Автомобилист», но сначала после броска в упор от Егора Алексеева гостей выручил голкипер Набоков, а через несколько десятков секунд Брукс Мэйсек не попал под перекладину, бросая в касание с ближнего пятака.

Под занавес же периода в штрафной бокс отправился защитник хозяев Ник Эберт. Понимая ценность момента и желая дать дополнительное время для отдыха своим лидерам, Разин даже использовал 30-секундный тайм-аут. Следующие две минуты «Магнитка» целиком провела в зоне соперника, но Евгений Аликин совершил несколько сейвов, сумев помочь выстоять своим партнёрам. Когда же отбывший удаление Эберт появился на льду, гости продолжили осаду ворот, но и здесь голкипер «Автомобилиста» действовал выше всяких похвал.

Пять недель назад 23-летний нападающий Дмитрий Силантьев дебютировал в плей-офф КХЛ, сыграв свой первый матч за карьеру в Кубке Гагарина. На протяжении прошлой части карьеры российский форвард много играл в МХЛ и ВХЛ, демонстрируя там хорошую статистику, но шанс заиграть на высшем уровне получил только в этом сезоне. В регулярном чемпионате дебютант КХЛ не хватал звёзд с неба, набрав 11 (3+8) очков в 43 матчах. Неплохо для новичка лиги, но далеко не выдающийся результат.

Зато в плей-офф Силантьев начал творить настоящие чудеса. В предыдущих девяти матчах хоккеист уже набрал почти такое же количество очков (8), как и в 43 матчах гладкой части сезона. А в сегодняшнем матче с «Автомобилистом» Дмитрий смог ещё сильнее улучшить свои показатели, соорудив роскошный и важнейший гол в ворота Аликина. Роман Канцеров сделал пас на левый фланг — Силантьев продвинулся вперёд, красивым финтом убрал Андрея Обидина и с кистей засадил шайбу под перекладину. Для Силантьева этот гол стал третьим в нынешнем плей-офф. Столько же Дмитрий забил за весь регулярный чемпионат.

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В распоряжении хозяев оставалось ещё 17,5 минуты на спасение, но все ключевые события оказались сосредоточены в концовке основного времени. Ровно за пять минут до финальной сирены хозяева получили возможность сыграть в большинстве после удаления Валерия Орехова – «Магнитка» очень дисциплинированно сыграла в меньшинстве и выстояла – однако на последней минуте периоде всё-таки пропустила.

Анатолий Голышев получил пас на ход, выкатился на ворота и бросил в ближний угол — Набоков спас. Но атака хозяев продолжилась вторым темпом, Да Коста от борта прострелил на пятак — Данил Романцев подставил клюшку и переправил шайбу в сетку, восстановив равновесие в счёте – 2:2.

30-летний форвард отличился в третьем матче подряд, при этом второй раз в ходе противостояния сумев забить на последней минуте третьего периода. Но, в отличие от первого матча серии, теперь его гол в концовке помог «Автомобилисту» перевести игру в овертайм. Примечательно, что до начала этой серии Романцев сыграл с «Магниткой» 16 матчей за карьеру в КХЛ, в которых не сумел набрать ни единого очка. По всей видимости, Данил копил голы на плей-офф.

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Судьба третьего матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ в итоге решилась в овертайме, который получился максимально скоротечным. Первыми могли забивать хозяева, но Мэйсек с двух попыток не смог переиграть Набокова. Гости же свой шанс использовали сполна.

Героем Магнитогорска сегодня стал тот самый нападающий Карпов, который вернулся в состав уральской команды только из-за роковых действий Мухаметова позавчера. В овертайме Максим под углом выкатился на ворота и сделал идеальный пас в центр, откуда Люк Джонсон в касание бросил точно в угол, став автором победной шайбы. Но всё в этом эпизоде для партнёра сделал Карпов.

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«Магнитка» одержала гостевую победу, вернув себе упущенное в предыдущем матче преимущество домашнего льда. Подопечные Разина вновь вырвались вперёд в серии – 2-1. Следующий матч снова состоится в Екатеринбурге.