Восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего при теракте в «Крокусе», выписали из больницы

Восьмилетнего хоккеиста Илью, пострадавшего при теракте в «Крокусе», выписали из больницы, сообщает телеграм-канал SHOT. Сообщается, что пока ребёнок будет передвигаться на инвалидной коляске.

Как сообщает источник, мальчику была произведена операция на бедре, а в кость вставили стержень. Помимо этого, Илья сломал ключицу. После того, как кости срастутся, мальчик может вставать на ноги. Ожидаемый срок реабилитации ребёнка составит пару месяцев.

Ранее многие хоккеисты и клубы КХЛ поддержали Илью, отправив ему слова поддержки и денежные средства.

Вечером 22 марта в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, вследствие этой трагедии есть много жертв и пострадавших.