И. Никитин – о 3:0 во встрече с «Трактором»: «Локомотив» провёл не очень хороший матч

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил, может ли назвать последний, четвёртый матч с челябинским «Трактором» самым лёгким в их полуфинальной серии.

«Самый лёгкий матч в серии? Однозначно нет. Думаю, что статистика покажет, что мы провели не очень хороший матч. То, что мы сегодня хорошо сделали, так это заблокировали очень много бросков соперника. А это тоже очень важный компонент, который влияет на результат, как и забитые голы. Поэтому нет. Это совершенно не отражает.

Нужно отдать уважение «Трактору». Они очень солидно провели игру в плане того, что доставили очень много проблем нам. Но я ещё раз вернусь к тому, что это опыт, который мы проходим.

Вера в воспитанников даёт свои плоды? У кого нет прошлого, у того нет будущего. Если у тебя есть фундамент, а Челябинск и Ярославль как раз этим и отличаются. Я помню, как ещё когда работал в сборной, был какой-то чемпионат мира, мы насчитали 11 воспитанников «Трактора» в сборной России. Поэтому Ярославль и Челябинск здесь сопоставимы. Это здорово. Фундамент обязательно должен быть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.