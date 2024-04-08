И. Никитин – о реакции «Трактора» на Шалунова: мы понимали, что делает Челябинск

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы в четвёртом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Трактором» (3:0) высказался о том почему ограничили взаимодействие с прессой форварда Максима Шалунова.

«Шалунова оградили от внимания прессы? Честно говоря, мы понимали и объяснили ребятам, что делает Челябинск и для чего это делается. Это такой же психологический тест, через который нужно проходить. Макс и команда прошли его.

Тройки из протокола не совпадают с фактической реальность? Здесь нет большого секрета. У соперника были центральные, которые неудобны для наших центров. Поэтому по возможности старались не то, что подстроиться, но нейтрализовать эту ситуацию. А состав у нас менялся каждый матч, поэтому так тоже получалось», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

После сегодняшней победы «Локомотива» счёт в серии стал 4-0. Таким образом, ярославская команда вышла в финал Кубка Гагарина и сыграет там с победителем пары «Металлург» — «Автомобилист». Сейчас «Магнитка» ведёт в серии 2-1.