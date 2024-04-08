Фукале и Заварухин пожали руки Шалунову после завершения серии «Локомотив» — «Трактор»
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В Челябинске на «Арене-Трактор» завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Со счётом 3:0 выиграла команда гостей.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Чехович) – 10:38 (5x5) 0:2 Каюмов (Берёзкин, Елесин) – 25:34 (5x5) 0:3 Андронов (Чехович, Симашев) – 33:27 (5x5)
Таким образом «Локомотив» стал первым финалистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина, забрав серию со счётом 4-0.
После завершения полуфинального противостояния игроки и тренеры команд вышли на лёд для рукопожатия. Основной голкипер «Трактора» Зак Фукале и главный тренер Алексей Заварухин пожали руку нападающему ярославцев Максиму Шалунову.
Напомним, что в первом матче серии Фукале получил травму после того, как в него въехал Шалунов. Голкипер не смог продолжить встречу и больше не появлялся на льду в течение серии.
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