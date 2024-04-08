Фукале и Заварухин пожали руки Шалунову после завершения серии «Локомотив» — «Трактор»

В Челябинске на «Арене-Трактор» завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Со счётом 3:0 выиграла команда гостей.

Таким образом «Локомотив» стал первым финалистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина, забрав серию со счётом 4-0.

После завершения полуфинального противостояния игроки и тренеры команд вышли на лёд для рукопожатия. Основной голкипер «Трактора» Зак Фукале и главный тренер Алексей Заварухин пожали руку нападающему ярославцев Максиму Шалунову.

Напомним, что в первом матче серии Фукале получил травму после того, как в него въехал Шалунов. Голкипер не смог продолжить встречу и больше не появлялся на льду в течение серии.