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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
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Фукале и Заварухин пожали руки Шалунову после завершения серии «Локомотив» — «Трактор»

Фукале и Заварухин пожали руки Шалунову после завершения серии «Локомотив» — «Трактор»
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В Челябинске на «Арене-Трактор» завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Со счётом 3:0 выиграла команда гостей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Чехович) – 10:38 (5x5)     0:2 Каюмов (Берёзкин, Елесин) – 25:34 (5x5)     0:3 Андронов (Чехович, Симашев) – 33:27 (5x5)    

Таким образом «Локомотив» стал первым финалистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина, забрав серию со счётом 4-0.

После завершения полуфинального противостояния игроки и тренеры команд вышли на лёд для рукопожатия. Основной голкипер «Трактора» Зак Фукале и главный тренер Алексей Заварухин пожали руку нападающему ярославцев Максиму Шалунову.

Напомним, что в первом матче серии Фукале получил травму после того, как в него въехал Шалунов. Голкипер не смог продолжить встречу и больше не появлялся на льду в течение серии.

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