А. Заварухин: не скажу, что у «Трактора» умерла скамейка, но «Локомотив» нас опережал

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после поражения в четвёртом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Локомотивом» (0:3) высказался о настрое на скамейке.

«Пропала реализация? Ещё раз скажу, что не хватило эмоций. Не знаю почему. Но эмоций на площадке и этого задора с начала третьей игры не хватало. Не скажу, что умерла скамейка, но по движению соперник опережал нас на доли секунды, и вот этого момента нам и не хватило. Согласен, что не было реализации. Мы не забили сегодня, хотя создали много моментов. Но там тоже сильная команда, достойная. Мы не играли в откат, старались забить, но не повезло.

Как готовились к серии в таком большом перерыве? Давайте не будем делать сейчас анализ по горячим следам. Команда готовилась стандартно, у нас не было ничего сверхъестественного. И в зал ходили, и старались поиграть «пять на пять», чтобы был игровой ритм. Но первая игра показала, что стартовые 10 минут играли хорошо, а потом подрасслабились. Может быть, выплеснули все эмоции в первые минуты, а дальше их и не хватило. Пропустили нелепые голы, которые выбили нас из колеи, ну и плюс вратарь», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

После сегодняшнего поражения «Трактор» завершил сезон, проиграв серию всухую — 0-4.