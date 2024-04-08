«У меня не было шанса увернуться». Шалунов — о столкновении с голкипером «Трактора» Фукале

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов после победы в четвёртом матче серии третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Трактором» (3:0) рассказал о столкновении с вратарём чеябинцев Заком Фукале.

Серия закончилась, руки пожали, ни у кого нет никаких обид.

— Можно ли умышленно так сбить вратаря?

— Мне кажется все адекватные люди понимали, что умышленно так сделать невозможно. И я не тот человек, который так будет делать. Этот момент — случайность, по-другому не назвать. Была борьба за шайбу, и вот такой исход.

— Был ли у вас шанс увернуться?

— Нет, у меня не было шанса увернуться.

Слова тренера «Трактора»? Я прекрасно понимаю что Алексей Борисович (Заварухин — прим. «Чемпионата») хотел сделать, где-то психологически повоздействовать, но не получилось, — сказал Шалунов в пресс-зоне после матча.

Напомним, в первом матче серии Фукале получил травму после того, как в него въехал Шалунов. Голкипер не смог продолжить встречу и больше не появлялся на льду в течение серии. После сегодняшней победы «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-0.