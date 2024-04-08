Игорь Никитин — третий тренер в истории лиги, выходивший в четыре финала Кубка Гагарина
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В Челябинске на «Арене-Трактор» завершился четвёртый матч серии третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Команда гостей выиграла со счётом 3:0.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Чехович) – 10:38 (5x5) 0:2 Каюмов (Берёзкин, Елесин) – 25:34 (5x5) 0:3 Андронов (Чехович, Симашев) – 33:27 (5x5)
После этой победы счёт в серии стал 4-0 в пользу ярославцев. «Локомотив» стал первым финалистом текущего плей-офф КХЛ.
Таким образом, главный тренер команды Игорь Никитинн стал третьим тренером, вышедшим в четыре финала Кубка Гагарина. Ранее это удавалось Олегу Знарку и Зинэтуле Билялетдинову.
Из трёх проведённых финалов Никитин выигрывал лишь один. Знарок — три, Билялетдинов одержал победу в трёх из пяти заключительных этапов плей-офф.
До этого «Локомотиву» лишь раз в своей истории удавалось выйти в финал.
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