Игорь Никитин — третий тренер в истории лиги, выходивший в четыре финала Кубка Гагарина

В Челябинске на «Арене-Трактор» завершился четвёртый матч серии третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Команда гостей выиграла со счётом 3:0.

После этой победы счёт в серии стал 4-0 в пользу ярославцев. «Локомотив» стал первым финалистом текущего плей-офф КХЛ.

Таким образом, главный тренер команды Игорь Никитинн стал третьим тренером, вышедшим в четыре финала Кубка Гагарина. Ранее это удавалось Олегу Знарку и Зинэтуле Билялетдинову.

Из трёх проведённых финалов Никитин выигрывал лишь один. Знарок — три, Билялетдинов одержал победу в трёх из пяти заключительных этапов плей-офф.

До этого «Локомотиву» лишь раз в своей истории удавалось выйти в финал.