14-летний канадский хоккеист Дюпон получил исключительное право играть в WHL

14-летний канадский хоккеист Лэндон Дюпон получил статус исключительного игрока и возможность выступать в Западной хоккейной лиге (WHL).

«От имени Совета управляющих WHL я хотел бы поздравить Лэндона с тем, что он стал первым защитником в истории WHL, получившим исключительный статус от Федерации хоккея Канады. Дюпон — прекрасный молодой человек, который имеет не только огромный талант на льду, но и высокие моральные принципы, позитивное отношение и отличную трудовую этику. Эти качества делают его действительно достойным быть среди тех исключительных игроков, которые будут стоять перед ним, и мы с нетерпением ожидаем, что он продолжит свое развитие в WHL» — приводит слова главы WHL Дэна Ни пресс-служба лиги.

Дюпон — второй игрок в истории лиги, получивший этот статус. Первым был Коннор Бедард, который на драфте НХЛ—2023 был выбран под общим первым номером и в данный момент выступает в составе «Чикаго Блэкхоукс».