ESPN опубликовал список главных претендентов на награды НХЛ в текущем сезоне

Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN рассказал о главных претендентах на награды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам текущего сезона. Они были определены с помощью анонимного опроса членов Ассоциации профессиональных хоккейных авторов, текущей статистики и турнирных раскладов.

Таким образом список выглядит так:

«Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир) — Никита Кучеров (133 очка в 75 играх) «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Конкуретны: Натан Маккинон (130 очков, 76 игр) «Колорадо Эвеланш» и Коннор Макдэвид (126 очков, 72 игры) «Эдмонтон Ойлерз».

«Рокет Ришар Трофи» (лучший снайпер) — Остон Мэттьюс (63 заброшенные шайбы в 74 играх) «Торонто Мейпл Лифс».

Конкуренты: нет.

«Харт Трофи» (MVP сезона) — Натан Маккинон.

Конкуренты: Никита Кучеров и Коннор Макдэвид.

«Норрис Трофи» (лучший защитник) — Куинн Хьюз (86 (16+70) очков в 76 играх, +39) «Ванкувер Кэнакс».

Конкуренты: Роман Йози (77 (20+57) очков, 76 игр, +13) «Нэшвилл Предаторз» и Кейл Макар (82 очка (19+63), 71 игра, +15) «Колорадо Эвеланш».

«Колдер Трофи» (лучший новичок) — Брок Фэйбер (41 (7+34) очко, 75 игр) «Миннесота Уайлд».

Конкуренты: Коннор Бедард (58 (21+37) очков, 71 игра) «Чикаго Блэкхоукс» и Люк Хьюз (43 (9+34) очков, 76 игр) «Нью-Джерси Дэвилз».

«Везина Трофи» (лучший вратарь) — Коннор Хеллебайк (56 игр, 33 победы, 4 сухих матча, % отраженных бросков: 92) «Виннипег Джетс».

Конкуренты: Сергей Бобровский (55 игр, 34 победы, 5 сухих матчей, % отраженных бросков: 91.3) «Флорида Пантерз» и Тэтчер Демко (49 игр, 34 победы, 5 сухих матчей, % отраженных бросков: 91.7) «Ванкувер Кэнакс».

«Селке Трофи» (лучший нападающий оборонительного плана) — Александр Барков (75 (22+53) очков, 75 игр, +28) «Флорида Пантерз».

Конкуренты: Анже Копитар (66 (26+40) очков, 76 игр, +11) «Лос-Анджделес Кингз» и Джордан Стаал (28 (9+19) очков, 76 игр, -16) «Каролина Харрикейнз».

«Леди Бинг Трофи» (образец джентльменского поведения) — Эллиас Петтерсон (10 штрафных минут за 76 игр) «Ванкувер Кэнакс».

«Джек Адамс Эворд» (лучший тренер) — Рик Токкет «Ванкувер Кэнакс».

Конкуренты: Эндрю Брюнетт «Нэшвилл Предаторз» и Джон Торторелла «Филадельфия Флайерз».