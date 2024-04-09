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Малкин вплотную приблизился к Курри по передачам за карьеру в НХЛ

Малкин вплотную приблизился к Курри по передачам за карьеру в НХЛ
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей. Этот ассистентский балл стал для 37-летнего россиянина 796-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю Малкин вплотную приблизился к Яри Курри (797), занимающему 34-е место по количеству передач в истории лиги. Рекорд всех времён принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (1963).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Малкина 63 (25+38) очков в 78 матчах.

«Питтсбург» имеет 84 очка и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф.

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НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Малкин) – 18:06     1:1 Нис (Броди, Райлли) – 25:36     2:1 Мэттьюс (Таварес) – 41:22 (pp)     2:2 О'Коннор (Жозеф, Кросби) – 53:38     3:2 Маккейб (Мэттьюс, Марнер) – 61:30    
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