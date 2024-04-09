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Самсонов — второй вратарь «Торонто» с 2019 года с двумя сериями из 5+ побед в сезоне

Самсонов — второй вратарь «Торонто» с 2019 года с двумя сериями из 5+ побед в сезоне
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов отметился в этой встрече 29 сейвами. Эта победа стала для 27-летнего россиянина пятой подряд. Ранее в феврале он уже выдавал победную серию из шести матчей. Этот результат помог Самсонову стать вторым вратарём «Мэйпл Лифс» за последние пять лет, которому удалось оформить две победные серии минимум из пяти матчей в пределах одного сезона. В последний раз это удавалось Фредерику Андерсену (три аналогичных серии в сезоне-2018/2019).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Самсонова 38 матчей, в которых он отражал 89,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,00 и трёх шат-аутах.

Напомним, Самсонов неудачно провёл первую половину сезона, из-за чего во время новогодних праздников даже был выставлен на драфт отказов.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Малкин) – 18:06     1:1 Нис (Броди, Райлли) – 25:36     2:1 Мэттьюс (Таварес) – 41:22 (pp)     2:2 О'Коннор (Жозеф, Кросби) – 53:38     3:2 Маккейб (Мэттьюс, Марнер) – 61:30    
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