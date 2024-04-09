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Алексей Василевский отправился в США, чтобы поддержать своего брата Андрея в «Тампе»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский с семьёй отправился в США, чтобы поддержать своего брата, голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

В регулярном сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги Алексей Василевский сыграл 59 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал пять результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 защитник провёл шесть матчей, в которых записал на свой счёт одну голевую передачу.

Андрей Василевский в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 49 встреч, в которых одержал 29 побед с 90% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,87.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Василевский перенёс операцию на поясничном отделе спины. Андрей рассказал, что травма возникла в результате тяжёлой тренировки в тренажёрном зале.