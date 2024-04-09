Плющев — о «Тракторе»: безыдейная игра, зажглись — погасли, собрались — рассыпались

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил игру челябинского «Трактора» в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом».

«В четвёртом матче мне было просто жаль болельщиков Челябинска, казалось, что их команда заранее сдалась. Тут даже комментировать нечего — «Трактор» выглядел деморализованным, клуб словно бы хотел сэкономить и больше не ехать в Ярославль.

Команда оказалась не готова к серии. Можно сколько угодно сетовать на вялотекущий стиль игры «Локомотива», но у этой команды хотя бы есть своё лицо и своя игровая система. «Трактор» в полуфинале этим похвастаться не мог. Безыдейная игра, зажглись — погасли, собрались — рассыпались. Не было тренерской работы: лавка — на одной волне, игроки — на другой. Это надломило команду», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Локомотив» вышел в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Ярославцы стали финалистами Кубка Гагарина впервые за 15 лет и второй раз в истории лиги.

Таким образом, в финале КХЛ не будет противостояния двух восточных команд. Такое могло случиться впервые в истории лиги, так как перекрёстный плей-офф был введён только в нынешнем сезоне.