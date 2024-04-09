Защитник «Трактора» Яруллин перейдёт в «Ак Барс» — источник

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин после окончания контракта с челябинским клубом вернётся в «Ак Барс». об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, Яруллин покинул казанский клуб после сезона-2020/2021. За свою карьеру в «Ак Барсе» Альберт сыграл 342 встречи, в которых забросил 23 шайбы и отдал 77 результативных передач, набрав в общей сложности 100 очков. В составе казанского клуба Яруллин стал обладателем Кубка Гагарина — 2018.

В нынешнем сезоне 30-летний игрок обороны сыграл 63 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Яруллин провёл 14 встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла.

«Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, уступив в полуфинальной серии «Локомотиву» со счётом 0-4.