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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Крикунов: ещё месяц назад сказал, что в финале КГ будут «Локомотив» и «Металлург»

Крикунов: ещё месяц назад сказал, что в финале КГ будут «Локомотив» и «Металлург»
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что в финале Кубка Гагарина — 2024 встретятся «Металлург» и «Локомотив».

— Я уже давно сказал, ещё месяц назад, что в финале будут ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург».

– На ваш взгляд, в чью пользу завершится четвёртый матч серии?

– Не знаю. Думаю, это никто не скажет. Они одинаковые команды, в принципе. По мастерству, может быть, повыше «Автомобилист», а по отдаче, по желанию победить – «Металлург». Одно другое перекрывает, поэтому я даже никому предпочтения не отдам, — цитирует Крикунова «ВсёПроСпорт».

Вчера, 8 апреля, в Челябинске завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Победу со счётом 3:0 одержала команда гостей. Команда Игоря Никитина вышла в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Для «Локомотива» это первый за 15 лет выход в финал плей-офф и второй в истории лиги.

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