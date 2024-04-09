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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Вратарь «Автомобилиста» Галкин пропустил два быстрых гола и был заменён на старте матча

Вратарь «Автомобилиста» Галкин пропустил два быстрых гола и был заменён на старте матча
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В Екатеринбурге в эти минуты проходит четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает «Металлург». Идёт первый период — счёт 3:0 в пользу магнитогорцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
09 апреля 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1-й период
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гребёнкин (Гераськин, Минулин) – 02:18 (5x5)     0:2 Петунин (Пресс, Джонсон) – 05:07 (5x4)     0:3 Юров (Петунин, Пресс) – 07:20 (5x5)     1:3 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 08:20 (5x5)    

Стартовым голкипером на матч был назначен Владимир Галкин. Магнитогорцы открыли счёт уже на третьей минуте, когда выход один на один с вратарём реализовал Никита Гребёнкин. Вторая шайба «Металлурга» была заброшена спустя пару минут при игре в большинстве — отличился Александр Петунин. После второго гола Галкин был заменён на Евгения Аликина. Отметим, что Галкин впервые в текущем плей-офф был заявлен в качестве стартового вратаря «Автомобилиста».

Через пару минут Аликин также пропустил гол. Таким образом, за семь минут и 20 секунд матча «Металлург» повёл со счётом 3:0.

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