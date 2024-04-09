Вратарь «Автомобилиста» Галкин пропустил два быстрых гола и был заменён на старте матча

В Екатеринбурге в эти минуты проходит четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает «Металлург». Идёт первый период — счёт 3:0 в пользу магнитогорцев.
Стартовым голкипером на матч был назначен Владимир Галкин. Магнитогорцы открыли счёт уже на третьей минуте, когда выход один на один с вратарём реализовал Никита Гребёнкин. Вторая шайба «Металлурга» была заброшена спустя пару минут при игре в большинстве — отличился Александр Петунин. После второго гола Галкин был заменён на Евгения Аликина. Отметим, что Галкин впервые в текущем плей-офф был заявлен в качестве стартового вратаря «Автомобилиста».
Через пару минут Аликин также пропустил гол. Таким образом, за семь минут и 20 секунд матча «Металлург» повёл со счётом 3:0.
- 9 апреля 2024
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