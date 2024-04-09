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«Автомобилист» поменял стартового вратаря на четвёртый матч серии с «Металлургом»

Сегодня, 9 апреля, в Екатеринбурге состоится четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» примет «Металлург». Счёт 2-1 в пользу магнитогорского клуба. Начало игры — в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

Основной голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин заявлен на матч в качестве запасного. Стартовым голкипером на матч назначен Владимир Галкин. Также в состав вернулся центральный нападающий первого звена Кёртис Валк.

Фото: ХК «Автомобилист»

Состав «Металлурга» остался без изменений по сравнению с прошлым матчем серии.

Фото: ХК «Металлург»

Первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1. Вторая встреча осталась за «Автомобилистом» — 4:2. В третьем матче «Магнитка» победила в овертайме со счётом 3:2.