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Заварухин: не пожалел, что выпустил Галкина в старте, его вины в шайбах нет

Заварухин: не пожалел, что выпустил Галкина в старте, его вины в шайбах нет
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин заявил, что не пожалел о своём решении назначить стартовым вратарём Владимира Галкина на четвёртый матч серии с «Металлургом» (5:3). Голкипер пропустил две быстрые шайбы и спустя пять минут матча был заменён.

«Вы быстро перевели Хрипунова к Да Косте и Голышеву. Это ваше ключевое решение сегодня? Возможно, так встряхнули немножко атаку и звенья, Лёха Макеев с Бывальцевым иначе заиграл, это пошло на пользу по результатам. Была ли вероятность того, что он не сыграет сегодня? Были такие сомнения, если честно.

Мы привыкли к терпеливому стилю игры вашей команды. Нужно держать голову холодной в следующей игре?
Нужно держать баланс. В этой серии тяжело нам даются контратаки, соперник очень быстрый, их нападающие быстро срываются из зоны обороны. Важен контроль шайбы, мы много давали шайбу сопернику, из-за чего было преимущество. Нужно больше открываний друг под друга, контроль шайбы важен, контратаки нужны против быстрой команды.

Пожалели ли о решении выпустить Галкина в старте? Не пожалел. Готовили его, были вопросы по вратарям. Он не виноват в этих шайбах, там выход в ноль и подставление с лёта. Парень был готов играть, так сложилось, это спорт. Не ощутил разницы в игре команды при двух вратарях», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
09 апреля 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гребёнкин (Гераськин, Минулин) – 02:18 (5x5)     0:2 Петунин (Пресс, Джонсон) – 05:07 (5x4)     0:3 Юров (Петунин, Пресс) – 07:20 (5x5)     1:3 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 08:20 (5x5)     2:3 Кизимов (Мэйсек, Валк) – 18:42 (5x5)     3:3 Голышев – 37:34 (5x5)     4:3 Хрипунов (Мэйсек) – 59:53 (5x5)     5:3 Голышев (Макеев) – 59:59 (en)    
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