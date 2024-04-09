Заварухин: не пожалел, что выпустил Галкина в старте, его вины в шайбах нет

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин заявил, что не пожалел о своём решении назначить стартовым вратарём Владимира Галкина на четвёртый матч серии с «Металлургом» (5:3). Голкипер пропустил две быстрые шайбы и спустя пять минут матча был заменён.

«Вы быстро перевели Хрипунова к Да Косте и Голышеву. Это ваше ключевое решение сегодня? Возможно, так встряхнули немножко атаку и звенья, Лёха Макеев с Бывальцевым иначе заиграл, это пошло на пользу по результатам. Была ли вероятность того, что он не сыграет сегодня? Были такие сомнения, если честно.

Мы привыкли к терпеливому стилю игры вашей команды. Нужно держать голову холодной в следующей игре?

Нужно держать баланс. В этой серии тяжело нам даются контратаки, соперник очень быстрый, их нападающие быстро срываются из зоны обороны. Важен контроль шайбы, мы много давали шайбу сопернику, из-за чего было преимущество. Нужно больше открываний друг под друга, контроль шайбы важен, контратаки нужны против быстрой команды.

Пожалели ли о решении выпустить Галкина в старте? Не пожалел. Готовили его, были вопросы по вратарям. Он не виноват в этих шайбах, там выход в ноль и подставление с лёта. Парень был готов играть, так сложилось, это спорт. Не ощутил разницы в игре команды при двух вратарях», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.