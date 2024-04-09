Безумие в плей-офф! «Автомобилист» совершил один из самых великих камбэков в истории КХЛ

«Магнитка» выдала мощнейший отрезок на самом старте первого периода, но затем пропустила пять шайб подряд и проиграла.

Гол американского форварда Люка Джонсона в начале овертайма третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина вернул магнитогорскому «Металлургу» минимальное лидерство в кубковом противостоянии с «Автомобилистом» (3:2 ОТ, 2-1). Таким образом, команда Андрея Разина вернула себе преимущество домашнего льда, а в случае повторной победы в Екатеринбурге могла поставить оппонента на грань завершения сезона.

Интересно, что сегодняшний матч с «Магниткой» стал для подопечных Николая Заварухина уже 14-м в нынешнем плей-офф. И на протяжении всего предыдущего пути уральской команды в розыгрыше Кубка Гагарина неизменно срабатывала одна и та же примета: кто первым забивает гол в матче с участием «Автомобилиста», тот и одерживает итоговую победу. Так было в каждой из пяти встреч в серии первого раунда с «Ак Барсом» (4-1), так сложилось в каждой из пяти игр в серии второго раунда со СКА (4-1), аналогичная тенденция сработала и в начале серии с «Магниткой» (1-2).

В сравнении с предыдущим матчем тренерский штаб «Металлурга» не произвёл ни одного изменения в своей заявке. В свою очередь, штаб «Автомобилиста» преподнёс большой сюрприз: впервые в нынешнем плей-офф с первых минут место на последнем рубеже занял молодой Владимир Галкин. 23-летний вратарь трижды появлялся на льду в этом розыгрыше Кубка Гагарина, но во всех этих случаях он менял Евгения Аликина в ходе матча. Сегодня же именно Галкину доверили место в старте. Важное изменение коснулось и центральной оси уральской команды: в состав вернулся Кёртис Валк, пропускавший второй и третий матч серии.

Рискованный ход тренерского штаба «Автомобилиста» с непонятной и необъяснимой логически сменой основного голкипера не принёс уральскому клубу никаких дивидендов. Более того, спустя всего 5 минут 18 секунд со стартового вбрасывания Заварухину и его помощникам пришлось экстренно возвращать всё на круги своя. Аликин был вынужден спешно вступать в игру, ведь счёт к тому времени уже был 2:0 в пользу гостей.

Формально Галкину было сложно предъявлять хоть какие-то претензии за пропущенные шайбы – сначала Никита Гребёнкин реализовал выход один в ноль, а затем Александр Петунин удачно подправил шайбу в большинстве. Обе голевые ситуации были сложными для вратарских спасений. Но вопрос, ради какой благой идеи необходимо было менять надёжно действовавшего Аликина после третьего матча, всё равно остался.

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Впрочем, и появление Евгения на льду не спасло «Автомобилист» от продолжающегося града пропущенных шайб. Поймавшая дикий кураж «Магнитка» отправила ещё одну шайбу в ворота хозяев усилиями Данилы Юрова. Три гола магнитогорской команды уложились в пятиминутный интервал времени, в результате чего положение екатеринбургской команды стало максимально сложным. С начала встречи прошло едва больше семи минут, а счёт на табло фиксировал сверхкомфортное преимущество гостей в три шайбы – 0:3.

Однако «Автомобилист» даже и не думал сдаваться без боя. Остаться в игре помог оперативный ответ от французского форварда Стефана Да Косты. Анатолий Голышев из-за ворот сделал пас на пятак, где Да Коста коньками обработал шайбу и с кистей бросил под перекладину. 34-летний француз продлил результативную серию до трёх матчей. А сколько критики было в адрес Стефана за его игру в плей-офф?

Гол Да Косты подарил хозяевам надежду на спасение в практически безнадёжной ситуации. Подопечные Заварухина бросились вперёд и сразу же создали ещё целый ряд опасных моментов у ворот Ильи Набокова. Давление хозяев воплотилось в заброшенную шайбу под занавес безумного стартового отрезка. Валк в длительной атаке хозяев бросил от левого борта, Брукс Мэйсек навязал борьбу на пятаке, а далее отскок получился к лицевой, откуда Семён Кизимов сумел направить шайбу в ворота.

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После интенсивного обмена заброшенными шайбами страсти на площадке накалились до предела – пошли стычки и начался парад удалений, обернувшийся для «Магнитки» игрой в меньшинстве. «Автомобилист» имел отличный шанс сравнять счёт в матче, но Набоков выстоял, совершив ряд важных спасений для этого момента встречи.

Выручил партнёров Набоков и в начале второго периода, забрав шайбу намертво после броска Анатолия Голышева. Форвард «Автомобилиста» в контратаке хозяев два в одного решил бросить сам, но Набоков не пустил шайбу в ворота, выловив шайбу ловушкой. Долгое время во втором отрезке команды никак не могли отметиться взятием ворот. Оба голкипера были на высоте, оберегая свои команды от пропущенной шайбы.

Так продолжалось до самой концовки периода, в которой всё тот же Голышев всё-таки стал автором заброшенной шайбы. Да Коста выкатывался на ворота, но напоролся на игрока «Металлурга», Голышев подхватил шайбу и отправил её в правую девятку ворот Набокова, восстановив равновесие на табло – 3:3.

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«Автомобилист» сумел отыграть дефицит в три пропущенные шайбы, заставив «Магнитку» начинать всё заново в этом матче. Неудивительно, что после сирены, возвещавшей об окончании периода, главный тренер магнитогорской команды в очень расстроенных чувствах отправился в раздевалку.

Неужели примета, 100-процентно работавшая на протяжении последних полутора месяцев, даст первый сбой и «Автомобилист» добудет победу в матче плей-офф, в котором его соперник открыл счёт? По итогам 40 минут игры вера в подобный сценарий развития событий была довольно сильна.

Но в третьем периоде к решающей заброшенной шайбе гости были намного ближе, нежели хозяева. Подопечные Разина владели инициативой на протяжении трёх четвертей заключительной двадцатиминутки основного времени, обстреливая владения Аликина из выгодных позиций. Только отчаянные усилия голкипера «Автомобилиста» помогали его команде удержать ничью.

Превосходство гостей по броскам в створ было подавляющим (4:15), однако развязка оказалась феноменальной. Мэйсек совершил перехват на своей синей линии на последних секундах периода и организовал контратаку два в одного! А далее передача через клюшку защитника завершилась прицельным броском Хрипунова! За семь секунд до сирены!

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«Магнитка» заменила вратаря на шестого полевого игрока, но весь лимит чудес на сегодня уже был исчерпан хозяевами. Голышев оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота и поставив точку в одном из самых великих камбэков в истории плей-офф КХЛ. «Автомобилист» отыгрался с 0:3, добыл победу и сравнял счёт в серии – 2-2. А также нарушил примету плей-офф, впервые победив в матче, в котором пропустил первым.