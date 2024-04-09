Иван Федотов показал свой новый вратарский шлем с птицей Фениксом

Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов показал свой новый вратарский шлем, на котором изображена птица Феникс. Феникс — мифологическая птица, возрождающаяся после гибели. Вероятно, это отсылка к новой странице в жизни голкипера, который пережил непростые два года.

Фото: «Филадельфия»

Фото: «Филадельфия»

28 марта московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с вратарём по обоюдному согласию сторон. После этого Федотов перешёл в «Филадельфию». В составе армейцев голкипер проиграл в первом раунде плей-офф «Локомотиву» в пяти матчах.

Голкипер дебютировал в НХЛ за «Филадельфию Флайерз» во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ). Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Федотов отразил 19 бросков из 21 (90,5% сейвов), сумев помочь «Флайерз» завоевать одно очко.