Лидер «Нью-Джерси» Джек Хьюз получил травму и может не сыграть до конца сезона

Лидер «Нью-Джерси» Джек Хьюз получил травму и не сыграет в ближайшем матче с «Торонто», сообщает пресс-служба «дьяволов». 22-летний нападающий травмировал верхнюю часть тела и может больше не сыграть до конца сезона.

В текущем сезоне Хьюз провёл 62 матча, в которых набрал 74 очка — забросил 27 шайб и отдал 47 результативных передач. Всего в НХЛ нападающий провёл 306 матчей, в которых набрал 281 очко — забросил 114 шайб и отдал 167 результативных передач.

«Нью-Джерси» отстаёт от зоны плей-офф на пять очков и с высокой долей вероятности не примет участия в матчах за Кубок Стэнли. До конца регулярного чемпионата «Дэвилз» осталось провести четыре матча.

В прошлом сезоне «Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф, а во втором уступил «Каролине».