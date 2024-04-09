Российский нападающий Евгений Кузнецов провёл тренировку «Каролины» с микрофоном на майке. Россиянин постоянно шутил и веселил партнёров по команде в ходе тренировочного занятия.

«Было бы здорово, если бы кто-нибудь объяснил мне это упражнение. Когда-нибудь я его выполню», — общался с партнёрами по команде Кузнецов.

В 16 сыгранных матчах за «Харрикейнз» на счету 31-летнего Кузнецова две заброшенные шайбы и пять результативных передач. Незадолго до обмена из «Вашингтон Кэпиталз» россиянин прошёл Программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

Кузнецов начинал текущий сезон в составе «Вашингтона», за который провёл 43 матча и набрал 17 (6+11) очков.