Нападающий Иван Мирошниченко пропустит матч с «Детройтом» по решению тренерского штаба «Вашингтона». Россиянин сыграл в последних 17 матчах «Кэпиталз», но в матче с «Ред Уингз» его заменит Николя Обе-Кюбель. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери объяснил своё решение.

«Этого следовало ожидать. Когда он был молодым игроком, он оказался в очень сложной ситуации. У него не было долгой карьеры в «Херши» и множества игр в АХЛ – он сразу же пришёл и был брошен в огонь. Я думаю, что он проделал действительно хорошую работу, но этого следовало ожидать, особенно учитывая, что важность игр повышается ближе к концу чемпионата.

Мне показалось, что в последнее время он немного сбавил, поэтому мы позволяем ему перезагрузиться, и он, возможно, вернётся в игре с «Баффало». Мы поговорим с ним и поработаем над тем, над чем ему нужно продолжать работать. Надеюсь, он сможет вернуться на прежний уровень, но это будет нелегко», — цитирует Карбери RMNB.

Мирошниченко не набрал ни одного очка в последних восьми играх и был отправлен в четвёртое звено. В нынешнем сезоне НХЛ Иван принял участие в 20 матчах за «Вашингтон», в которых записал в свой актив два гола и четыре результативных передачи при показателе полезности «-4».

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2