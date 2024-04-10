Игорь Шестёркин отразил буллит на второй минуте встречи с «Айлендерс»

В эти минуты в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил буллит на второй минуте матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент «Рейнджерс» единолично возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 110 очков. «Айлендерс», в свою очередь, занимают седьмое место на Востоке, набрав 85 очков.

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Шестёркин и Сорокин вместе толкают машину: