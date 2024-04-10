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Игорь Шестёркин отразил буллит на второй минуте встречи с «Айлендерс»

Игорь Шестёркин отразил буллит на второй минуте встречи с «Айлендерс»
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В эти минуты в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
3 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райлли (Хорват) – 04:12     2:0 Хорват (Добсон, Барзал) – 11:47     3:0 Палмьери (Нельсон, Добсон) – 13:38    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил буллит на второй минуте матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент «Рейнджерс» единолично возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 110 очков. «Айлендерс», в свою очередь, занимают седьмое место на Востоке, набрав 85 очков.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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