Александр Овечкин забил 30-й гол в текущем сезоне НХЛ

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В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода с передачи Ти Джея Оши. Россиянин забросил свою 30-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Счёт в матче открыл Дилан Строум, ему ассистировал Мартин Фехервари.

До этой встречи «Вашингтон» занимал десятую строчку Восточной конференции, имея в своём активе 83 очка в 77 встречах. «Детройт» располагался на восьмом месте Востока с 84 баллами в аналогичном количестве встреч.