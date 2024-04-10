Марченко забил курьёзный гол в ворота Василевского

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости закончился второй период. Счёт ничейный – 2:2. В этой встрече российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился дублем. Одну из шайб форвард забил благодаря ошибке голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 93 очка. На счету «Коламбуса» 64 очка и последнее 16-е место на Востоке.

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