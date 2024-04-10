Лакросс-гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Теуво Терявяйнен, Джейк Гюнцель, Сет Джарвис и российский нападающий Андрей Свечников, также записавший на свой счёт результативную передачу. Россиянин Дмитрий Орлов отметился одним ассистом. За «Бостон» голом отметился Чарли Макэвой.

«Каролина» занимает вторую строчку в Восточной конференции, имея в своём активе 107 очков в 79 встречах. «Бостон» располагается на третьем месте Востока с такими же турнирными результатами, как и у «Харрикейнз».