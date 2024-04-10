Лакросс-гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон»
Поделиться
Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Стаал, Славин) – 30:55 0:2 Терявяйнен (Свечников, Славин) – 33:05 1:2 Макэвой (Лауко, Боквист) – 36:56 1:3 Гюнцель – 50:14 1:4 Джарвис (Шей, Стаал) – 53:22 (sh)
В составе победителей отличились Теуво Терявяйнен, Джейк Гюнцель, Сет Джарвис и российский нападающий Андрей Свечников, также записавший на свой счёт результативную передачу. Россиянин Дмитрий Орлов отметился одним ассистом. За «Бостон» голом отметился Чарли Макэвой.
«Каролина» занимает вторую строчку в Восточной конференции, имея в своём активе 107 очков в 79 встречах. «Бостон» располагается на третьем месте Востока с такими же турнирными результатами, как и у «Харрикейнз».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 апреля 2024
-
05:04
-
05:01
-
04:58
-
04:54
-
04:46
-
04:43
-
04:35
-
04:28
-
04:20
-
04:07
-
04:06
-
03:55
-
03:54
-
03:37
-
03:30
-
02:28
- 9 апреля 2024
-
23:55
-
23:35
-
23:15
-
23:00
-
22:43
-
22:20
-
22:00
-
21:30
-
21:20
-
21:15
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:49
-
20:40
-
20:32
-
20:17
-
19:51
-
19:40