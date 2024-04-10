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Лакросс-гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон»

Лакросс-гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Стаал, Славин) – 30:55     0:2 Терявяйнен (Свечников, Славин) – 33:05     1:2 Макэвой (Лауко, Боквист) – 36:56     1:3 Гюнцель – 50:14     1:4 Джарвис (Шей, Стаал) – 53:22 (sh)    

В составе победителей отличились Теуво Терявяйнен, Джейк Гюнцель, Сет Джарвис и российский нападающий Андрей Свечников, также записавший на свой счёт результативную передачу. Россиянин Дмитрий Орлов отметился одним ассистом. За «Бостон» голом отметился Чарли Макэвой.

«Каролина» занимает вторую строчку в Восточной конференции, имея в своём активе 107 очков в 79 встречах. «Бостон» располагается на третьем месте Востока с такими же турнирными результатами, как и у «Харрикейнз».

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