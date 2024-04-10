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Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Айлендерс»

Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Айлендерс»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райлли (Хорват) – 04:12     2:0 Хорват (Добсон, Барзал) – 11:47     3:0 Палмьери (Нельсон, Добсон) – 13:38     3:1 Крайдер (Панарин, Зибанеджад) – 27:47 (pp)     3:2 Фокс (Крайдер, Трочек) – 35:01 (pp)     4:2 Ли (Пажо, Энгвалль) – 59:54    

В составе победителей отличились Майк Райлли, Бо Хорват, Кайл Палмьери и Андерс Ли. За «Рейнджерс» голами отметились Крис Крайдер и Адам Фокс. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу и достиг отметки в 70 ассистов в текущем сезоне НХЛ.

«Айлендерс» занимают седьмую строчку в Восточной конференции, имея в своём активе 87 очков в 78 встречах. «Рейнджерс» располагаются на первом месте Востока с 110 баллами в 79 встречах.

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