Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Айлендерс»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Майк Райлли, Бо Хорват, Кайл Палмьери и Андерс Ли. За «Рейнджерс» голами отметились Крис Крайдер и Адам Фокс. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу и достиг отметки в 70 ассистов в текущем сезоне НХЛ.

«Айлендерс» занимают седьмую строчку в Восточной конференции, имея в своём активе 87 очков в 78 встречах. «Рейнджерс» располагаются на первом месте Востока с 110 баллами в 79 встречах.