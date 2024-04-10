«Баффало» установил новый антирекорд в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата «Даллас Старз» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

После этого поражения «клинки» потеряли даже математические шансы на попадание в плей-офф. Американская команда в 13-м сезоне подряд не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, что является новым антирекордом в истории НХЛ. 13-летняя серия без выходов в плей-офф стала самой продолжительной в истории североамериканского хоккея.

Помимо этого, «Сэйбрз» повторили антирекордное достижение клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс», который на протяжении 13 последних лет не может пробиться в плей-офф в соревнованиях по американскому футболу. Длящиеся серии «Сэйбрз» и «Джетс» сейчас являются худшими во всём североамериканском профессиональном спорте.