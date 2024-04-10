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«Баффало» установил новый антирекорд в истории НХЛ

«Баффало» установил новый антирекорд в истории НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата «Даллас Старз» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

После этого поражения «клинки» потеряли даже математические шансы на попадание в плей-офф. Американская команда в 13-м сезоне подряд не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, что является новым антирекордом в истории НХЛ. 13-летняя серия без выходов в плей-офф стала самой продолжительной в истории североамериканского хоккея.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Йокихарью, Байрэм) – 04:09     1:1 Робертсон (Хинц) – 06:15     1:2 Далин (Пауэр, Кребс) – 09:38     2:2 Джонстон (Харли) – 23:38     3:2 Павелски (Танев, Харли) – 27:08    

Помимо этого, «Сэйбрз» повторили антирекордное достижение клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс», который на протяжении 13 последних лет не может пробиться в плей-офф в соревнованиях по американскому футболу. Длящиеся серии «Сэйбрз» и «Джетс» сейчас являются худшими во всём североамериканском профессиональном спорте.

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