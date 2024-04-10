«Анахайм» обыграл «Лос-Анджелес», у Гаврикова результативный пас
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США, Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Анахайм Дакс» победили своих географических соседей «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Томас (Льюис, Гавриков) – 05:50 1:1 Ватрано (Гудас, Строум) – 17:46 2:1 Киллорн (Фаулер, Строум) – 41:51 3:1 Зеграс – 45:50
В составе «Лос-Анджелеса» результативной передачей отметился российский защитник Владислав Гавриков, который поучаствовал в первой голевой комбинации матча на шестой минуте.
«Кингз» поражением в Анахайме прервали трёхматчевую победную серию и пока не гарантировали себе финиш в зоне плей-офф Западной конференции, находясь на седьмой строчке турнирной таблицы с преимуществом в шесть очков перед занимающим девятое место «Сент-Луисом». «Дакс» находятся на 14-м месте Запада и не претендуют на попадание в плей-офф.
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