«Анахайм» обыграл «Лос-Анджелес», у Гаврикова результативный пас

В ночь с 9 на 10 апреля мск на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США, Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Анахайм Дакс» победили своих географических соседей «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:1.

В составе «Лос-Анджелеса» результативной передачей отметился российский защитник Владислав Гавриков, который поучаствовал в первой голевой комбинации матча на шестой минуте.

«Кингз» поражением в Анахайме прервали трёхматчевую победную серию и пока не гарантировали себе финиш в зоне плей-офф Западной конференции, находясь на седьмой строчке турнирной таблицы с преимуществом в шесть очков перед занимающим девятое место «Сент-Луисом». «Дакс» находятся на 14-м месте Запада и не претендуют на попадание в плей-офф.