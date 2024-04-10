Хет-трик Натана Маккиннона принёс «Колорадо» победу над «Миннесотой», у Капризова гол

Сегодня, 10 апреля, «Колорадо Эвеланш» обыграло на своей площадке «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:2, 3:0, 0:0).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен и Кейл Макар, а также хет-трик на счету Натана Маккиннона.

За «Миннесоту» голами отличились Мэтт Болди и российский нападающий Кирилл Капризов.

После 79 матчей «Колорадо» занимает третье место в Западной конференции со 104 очками. «Миннесота» расположилась на 10-й строчке, набрав 82 очка с 78 очками.

Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Виннипег Джетс», а «Миннесота» сыграет с «Вегас Голден Найтс».