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Хет-трик Натана Маккиннона принёс «Колорадо» победу над «Миннесотой», у Капризова гол

Хет-трик Натана Маккиннона принёс «Колорадо» победу над «Миннесотой», у Капризова гол
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Сегодня, 10 апреля, «Колорадо Эвеланш» обыграло на своей площадке «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:2, 3:0, 0:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 04:34 (pp)     2:0 Маккиннон (Друен, Макар) – 08:38     2:1 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 10:14 (pp)     2:2 Болди (Цуккарелло, Чисхольм) – 19:40 (pp)     3:2 Макар (Тэйвз, Друен) – 26:15     4:2 Маккиннон (Друен, Тэйвз) – 34:50     5:2 Маккиннон (Лехконен) – 39:08    

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен и Кейл Макар, а также хет-трик на счету Натана Маккиннона.

За «Миннесоту» голами отличились Мэтт Болди и российский нападающий Кирилл Капризов.

После 79 матчей «Колорадо» занимает третье место в Западной конференции со 104 очками. «Миннесота» расположилась на 10-й строчке, набрав 82 очка с 78 очками.

Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Виннипег Джетс», а «Миннесота» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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