Панарин стал 2-м игроком в истории «Рейнджерс» с двумя и более сезонами с 70+ передачами

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу и достиг отметки в 70 ассистов в текущем сезоне НХЛ. Нынешний сезон стал вторым в карьере Панарина, в котором он достигал данной отметки. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин стал вторым игроком в истории «Рейнджерс» с двумя и более сезонами с 70+ передачами. Брайан Лич имеет три таких сезона (максимум 80 передач в сезоне-1991/1992).

«Айлендерс» занимают седьмую строчку в Восточной конференции, имея в своём активе 87 очков в 78 встречах. «Рейнджерс» располагаются на первом месте Востока со 110 баллами в 79 встречах.