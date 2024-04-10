Кучеров стал седьмым игроком в истории НХЛ по количеству матчей с 3+ очками в сезоне

Сегодня, 10 апреля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набрал три и более очка в своей 23-й игре сезона. По данному показателю форвард стал седьмым в истории НХЛ. Ранее этого достигли Уэйн Гретцки (10 раз; максимум 40 матчей в сезонах-1984/1985 и 1985/1986), Марио Лемье (четыре раза; максимум 35 игр в сезоне-1988/1989), Фил Эспозито (25), Стив Айзерман (25), Берни Николлс (24) и Яромир Ягр (25).