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«Миннесота» не попала в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2019 года

Сегодня, 10 апреля, «Колорадо Эвеланш» обыграл на своей площадке «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2 (2:2, 3:0, 0:0).

После этого поражения «Миннесота» лишилась шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024. «Дикари» не сыграют в плей-офф впервые с 2019 года. Невыход в плей-офф стал для «Миннесоты» вторым за последние 12 сезонов.

После 79 матчей «Колорадо» занимает третье место в Западной конференции со 104 очками. «Миннесота» расположилась на 10-й строчке, набрав 82 очка. Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Виннипег Джетс», а «Миннесота» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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