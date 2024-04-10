«Будут балансировать на ниточке». Плющев — о пятом матче «Металлурга» и «Автомобилиста»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от пятого матча в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Автомобилистом», который состоится 11 апреля в Магнитогорске.

«Команды равные, они весь сезон шли примерно одинаково. „Магнитка“, конечно, выглядит авторитетнее, хотя бы по опыту участия в финалах. Но „Автомобилист“ вчера уравнял шансы, и матч в Магнитогорске будет очень значимым. Обе команды будут балансировать на ниточке в случае поражения. Особенно если „Металлург“ проиграет, им предстоит ехать в гости», – сказал Плющев в интервью Metaratings.ru.

Вчера, 9 апреля, в Екатеринбурге прошёл четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Волевую победу в матче одержал «Автомобилист» со счётом 5:3 и сравнял счёт в серии 2-2. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, камбэк «Автомобилиста» с «-3» стал первым для команды из Екатеринбурга в плей-офф КХЛ.