Олимпийский чемпион Давыдов: плей-офф показал, что иностранцы в КХЛ мало что решают

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов оценил роль легионеров в игре клубов Континентальной хоккейной лиги.

«Этот плей-офф показывает, что иностранцы в нашем хоккее мало что решают, на первые роли вышли российские игроки, в том числе молодые. И именно те клубы, которые доверяют своей молодёжи, — на первых ролях. Возьмите, например, первого финалиста — «Локомотив». В команде, если не ошибаюсь, только один легионер — защитник, зато какую заявку делают свои воспитанники — Каюмов, Берёзкин, Исаев, многие другие.

Ещё один хороший пример — «Магнитка». Из легионеров там на первых-вторых позициях тоже только один защитник, зато есть очень интересные мальчишки в атаке.

А многие легионеры — публика ненадёжная. Пример — тот же вратарь Фукале. Подозреваю, что российский голкипер на решающие матчи сезона ради команды мог бы выйти на уколах, а тут человек просто потерялся. Делайте выводы!» — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Локомотив» в полуфинальной серии обыграл «Трактор» со счётом 4-0.

Вчера, 9 апреля, в Екатеринбурге прошёл четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Волевую победу в матче одержал «Автомобилист» со счётом 5:3 и сравнял счёт в серии 2-2. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, камбэк «Автомобилиста» с «-3» стал первым для команды из Екатеринбурга в плей-офф КХЛ.