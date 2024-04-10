Кузьменко делит лидерство в «Калгари» по голам с момента своего дебюта

Сегодня, 10 апреля, «Сан-Хосе Шаркс» на своей площадке уступил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершилась со счётом 2:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме при игре в большинстве забросил российский форвард «Флэймз» Андрей Кузьменко. Это 18-й гол российского нападающего в сезоне и 10-й в составе «Калгари». С момента дебюта после обмена из «Ванкувера» (6 февраля) 28-летний игрок делит лидерство в составе команды по количеству заброшенных шайб. Помимо него, 10 голов на этом отрезке забили Егор Шарангович и Назем Кадри.

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