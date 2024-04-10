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«Лада» близка к продлению контрактов с Фисенко, Кугрышевым и Березиным

«Лада» близка к продлению контрактов с Фисенко, Кугрышевым и Березиным
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, что тольяттинский клуб близок к продлению контрактов с нападающими Михаилом Фисенко, Дмитрием Кугрышевым и защитником Максимом Березиным.

«Лада» ведёт переговоры по продлению контрактов с Михаилом Фисенко, Дмитрием Кугрышевым и Максимом Березиным, они входят в завершающую стадию», — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «Лада» завершила участие в Кубке Гагарина – 2024 уже в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» со счётом 1-4. Регулярный сезон подопечные Олега Браташа завершили на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 78 очков.

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