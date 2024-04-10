Генменеджер «Трактора»: потеря Фукале психологически сильно ударила по нам

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что травма основного вратаря Зака Фукале в первом матче полуфинальной серии с «Локомотивом» сильно повлияла на исход серии. Канадский голкипер получил травму в столкновении с нападающим ярославцев Максимом Шалуновым, который заявил, что ненамеренно травмировал вратаря.

«Потеря Фукале психологически сильно ударила по нам. Сама травма — стечение обстоятельств. Я не думаю, что было намерение сделать это специально. Нам не хватило его эмоций и сейвов, но не будем искать оправданий. Дело не в травме Фукале, а в том, что у нас не было того, за счёт чего мы прошли первые два раунда: куража и атаки. Но можно вынести и один позитивный момент: в очень сложной ситуации Сергей Мыльников проявил себя достойно и давал всей команде шансы.

Был ли у Фукале хотя бы небольшой шанс сыграть в серии с «Локомотивом»? Не думаю. Наш медицинский штаб делал всё, чтобы форсировать его возвращение, но был риск усугубить и без того серьёзную травму. Заку нужно было время, но этого времени у нас не оказалось», — цитирует Волкова Sport24.

«Трактор» проиграл серию с «Локомотивом» в четырёх матчах и завершил сезон с бронзовыми медалями. По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.